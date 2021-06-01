VSP Senior Alert

THE VIRGINIA STATE POLICE HAS ISSUED A SENIOR ALERT ON BEHALF OF LYNCHBURG POLICE DEPARTMENT ON JUNE 21, 2021 AT 1029 HOURS.
THE LYNCHBURG POLICE DEPARTMENT IS LOOKING FOR BEATRICE RESSE SPENCER, RACE: BLACK, SEX: FEMALE, AGE 75 YEARS OLD, HEIGHT 5 FOOT 3 INCHES, WEIGHT 130 lbs., WITH BROWN EYES, AND GRAY HAIR. SHE WAS LAST SEEN ON JUNE 20,2021, AT 2130 HOURS WALKING AWAY FROM HER RESIDENCE ON FLYOD STREET IN LYNCHBURG, VIRGINIA. SHE WAS POSSIBLY WEARING A BLUE AND WHITE LONG SLEEVE SHIRT AND THREE TANK TOPS, GOLD, BEIGE AND BLACK, ONE TENNIS SHOE AND ONE SLIPPER.
THE MISSING SENIOR SUFFERS FROM A COGNITIVE IMPAIRMENT AND THE DISAPPEARANCE POSES A CREDIBLE THREAT TO HER HEALTH AND SAFETY AS DETERMINED BY THE INVESTIGATING AGENCY.
PLEASE CONTACT THE LYNCHBURG POLICE DEPARTMENT [24/7 DISPATCH] WITH ANY INFORMATION REGARDING THEIR WHEREABOUTS AT 434-847-1602 OR YOU MAY FIND COMPLETE INFORMATION AT Twitter.com/VSPalerts