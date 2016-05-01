Virginia Senior Alert ACTIVATION – Missing Fairfax County Man

THE VIRGINIA STATE POLICE HAS ISSUED A SENIOR ALERT ON BEHALF OF FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT ON AUGUST 24, 2020 AT 2120 HOURS.
THE FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT IS LOOKING FOR JOSE RODRIGUEZ, RACE: HISPANIC, SEX: MALE, AGE 81 YEARS OLD, HEIGHT 5’9″, WEIGHT 190 lbs., WITH HAZEL EYES AND WHITE HAIR. HE WAS LAST SEEN ON AUGUST 24, 2020, AT 0700 HOURS, WALKING NORTH ON DAVIS STREET IN ALEXANDRIA, VIRGINIA. POSSIBLY WEARING A LONG SLEEVE BLACK COLLARED SHIRT, PLEATED BLACK PANTS AND BLACK DRESS SHOES.
THE MISSING SENIOR SUFFERS FROM A COGNITIVE IMPAIRMENT AND THE DISAPPEARANCE POSES A CREDIBLE THREAT TO HIS HEALTH AND SAFETY AS DETERMINED BY THE INVESTIGATING AGENCY.
PLEASE CONTACT THE FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT WITH ANY INFORMATION REGARDING HIS WHEREABOUTS AT (703) 691-2131 OR YOU MAY FIND COMPLETE INFORMATION AT http://www.vasenioralert.com