The Chamber of Commerce awarded Bland-Reid Funeral Home with the June “Looking Our Best” award. Some upgrades included, painting, roofing, lighting, landscaping and so much more.



Pictured L-R:

1. Kerry Mossler

2.Warren Reid

3.Brad Watson

4.Ilsa Loeser

5.Sharon Whitfield-Hawkins

6.Andre M. Blanton

7.Jordan Miles

8. Gearl Reid

9. Linda Cheyne

10. Anne Tyler Paulek

11.Steven Cooke

12. John Watkins

13. Martha Reid

14. Rev. J Samuel Williams Jr.

15. Joy Stump

16. Jacquelyn Reid

17. Mary Rucks