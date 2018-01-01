THE VIRGINIA STATE POLICE HAS ISSUED A SENIOR ALERT ON BEHALF OF THE NEWPORT NEWS POLICE DEPARTMENT ON 01/01/2018 AT 0513 HOURS.
THE NEWPORT NEWS POLICE DEPARTMENT IS LOOKING FOR GERALD HAMILTON ADAMS, A WHITE MALE, 81 YEARS OLD, HEIGHT 5’ 9“,
WEIGHT 160 lbs, WITH HAZEL EYES, GRAY HAIR, AND A THICK GRAY BEARD. HE WAS LAST SEEN WEARING A BLUE MULTI-COLORED FLANNEL SHIRT, BROWN JEANS, AND BLACK HOUSE SLIPPERS.
HE IS BELIEVED TO BE IN DANGER AND WAS LAST SEEN ON 12/31/2017, AT 2100 HOURS, AT HIS RESIDENCE, 706 JAMES DRIVE, NEWPORT NEWS, VIRGINIA, 23605.
ADDITIONAL INFORMATION: THE MISSING SENIOR SUFFERS FROM A COGNITIVE IMPAIRMENT AND HIS DISAPPEARANCE POSES A CREDIBLE THREAT TO HIS HEALTH AND SAFETY. HE MAY NEED MEDICAL ATTENTION.
PLEASE CONTACT THE NEWPORT NEWS POLICE DEPARTMENT AT
1-757-247-2500 IF LOCATED.
YOU MAY FIND COMPLETE INFORMATION AT http://www.vasenioralert.com/