THE HABITAT FOR HUMANITY PIG ROAST IS THIS WEEKEND. DARRELL MOODY HAS THE DETAILS…
THE FARMVILLE AREA HABITAT FOR HUMANITY PIG ROAST IS SATURDAY FROM 5-30 TO 8-30 AT THE FARMVILLE COMMUNITY MARKETPLACE ON NORTH STREET. THE FISHIN’ PIG WILL BE SERVING PORK — OF COURSE — IN ADDITION TO FRESH FRIED PORK RINDS, APPETIZERS, HOMEMADE SIDES AND DESSERTS. VEGETARIAN DISHES WILL ALSO BE AVAILABLE. THIRD STREET BREWING WILL BE THERE SERVING UP CRAFT BEERS….AND ENTERTAINMENT WILL BE PROVIDED BY LOCAL BAND “CLASS ACT.” TICKETS ARE 30-DOLLARS FOR ADULTS AND 10-DOLLARS FOR CHILDREN. YOU CAN PURCHASE THEM ONLINE AT PIEDMONTHABITAT.ORG.